Informacje o Peachfolio (PCHF) peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio's functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Oficjalna strona internetowa: https://peachfolio.app/ Kup PCHF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Peachfolio (PCHF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peachfolio (PCHF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.84K $ 41.84K $ 41.84K Całkowita podaż: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Podaż w obiegu: $ 184.03M $ 184.03M $ 184.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 216.01K $ 216.01K $ 216.01K Historyczne maksimum: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022736 $ 0.00022736 $ 0.00022736 Dowiedz się więcej o cenie Peachfolio (PCHF) Tokenomika Peachfolio (PCHF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peachfolio (PCHF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PCHF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PCHF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPCHF tokenomikę, poznaj cenę tokena PCHFna żywo! Prognoza ceny PCHF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PCHF? Nasza strona z prognozami cen PCHF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PCHF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.