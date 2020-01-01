Poznaj tokenomikę pBTC35A (PBTC35A) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PBTC35A, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę pBTC35A (PBTC35A) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PBTC35A, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o pBTC35A (PBTC35A) The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate's custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Oficjalna strona internetowa: https://mars.poolin.fi/ Tokenomika i analiza cenowa pBTC35A (PBTC35A) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pBTC35A (PBTC35A), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 160.30K Całkowita podaż: $ 214.60K Podaż w obiegu: $ 214.60K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 160.30K Historyczne maksimum: $ 216.53 Historyczne minimum: $ 0.478614 Aktualna cena: $ 0.747247 Tokenomika pBTC35A (PBTC35A): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pBTC35A (PBTC35A) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PBTC35A, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PBTC35A. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.