Giełda MEXC / Cena krypto / Pairs (PAIRS) / Tokenomika / Tokenomika Pairs (PAIRS) Odkryj kluczowe informacje o Pairs (PAIRS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pairs (PAIRS) Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform's revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We're excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Oficjalna strona internetowa: https://pairs.xyz/ Biała księga: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Kup PAIRS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pairs (PAIRS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pairs (PAIRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 473.73K $ 473.73K $ 473.73K Całkowita podaż: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Podaż w obiegu: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 473.73K $ 473.73K $ 473.73K Historyczne maksimum: $ 0.00043633 $ 0.00043633 $ 0.00043633 Historyczne minimum: $ 0.00001524 $ 0.00001524 $ 0.00001524 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pairs (PAIRS) Tokenomika Pairs (PAIRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pairs (PAIRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAIRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAIRS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAIRS tokenomikę, poznaj cenę tokena PAIRSna żywo! Prognoza ceny PAIRS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAIRS? Nasza strona z prognozami cen PAIRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAIRS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.