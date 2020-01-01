Poznaj tokenomikę Otto ($OTTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $OTTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Otto ($OTTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $OTTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Otto ($OTTO) / Tokenomika / Tokenomika Otto ($OTTO) Odkryj kluczowe informacje o Otto ($OTTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Otto ($OTTO) The $OTTO token powers Otto, Hybrid's first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid's unified data API. Otto is Hybrid's first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto's chatbot and serving as the backbone for Hybrid's Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents. Oficjalna strona internetowa: https://www.onchainotto.ai/ Kup $OTTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Otto ($OTTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Otto ($OTTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.13K $ 51.13K $ 51.13K Historyczne maksimum: $ 0.00911859 $ 0.00911859 $ 0.00911859 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Otto ($OTTO) Tokenomika Otto ($OTTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Otto ($OTTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $OTTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $OTTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$OTTO tokenomikę, poznaj cenę tokena $OTTOna żywo! Prognoza ceny $OTTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $OTTO? Nasza strona z prognozami cen $OTTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $OTTO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.