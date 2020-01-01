Poznaj tokenomikę Origin Dollar (OUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Origin Dollar (OUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Origin Dollar (OUSD) Odkryj kluczowe informacje o Origin Dollar (OUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Origin Dollar (OUSD) Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN). Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN). Oficjalna strona internetowa: https://www.ousd.com Tokenomika i analiza cenowa Origin Dollar (OUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Origin Dollar (OUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Całkowita podaż: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Podaż w obiegu: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Historyczne maksimum: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 Historyczne minimum: $ 0.145538 $ 0.145538 $ 0.145538 Aktualna cena: $ 0.99881 $ 0.99881 $ 0.99881 Dowiedz się więcej o cenie Origin Dollar (OUSD) Tokenomika Origin Dollar (OUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Origin Dollar (OUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena OUSDna żywo! Prognoza ceny OUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OUSD? Nasza strona z prognozami cen OUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.