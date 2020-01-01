Tokenomika Oracle AI (ORACLE)

Tokenomika Oracle AI (ORACLE)

Odkryj kluczowe informacje o Oracle AI (ORACLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Oracle AI (ORACLE)

OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.oracleai.app/
Biała księga:
https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Oracle AI (ORACLE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oracle AI (ORACLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 105.94K
$ 105.94K$ 105.94K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 820.46M
$ 820.46M$ 820.46M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 129.12K
$ 129.12K$ 129.12K
Historyczne maksimum:
$ 0.01300449
$ 0.01300449$ 0.01300449
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00012912
$ 0.00012912$ 0.00012912

Tokenomika Oracle AI (ORACLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Oracle AI (ORACLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ORACLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORACLE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszORACLE tokenomikę, poznaj cenę tokena ORACLEna żywo!

Prognoza ceny ORACLE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORACLE? Nasza strona z prognozami cen ORACLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

