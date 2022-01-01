Poznaj tokenomikę OpenBlox (OBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OpenBlox (OBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / OpenBlox (OBX) / Tokenomika / Tokenomika OpenBlox (OBX) Odkryj kluczowe informacje o OpenBlox (OBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o OpenBlox (OBX) OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022. OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022. Oficjalna strona internetowa: https://openblox.io/ Kup OBX teraz! Tokenomika i analiza cenowa OpenBlox (OBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OpenBlox (OBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.54B $ 3.54B $ 3.54B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.77K $ 22.77K $ 22.77K Historyczne maksimum: $ 0.02521963 $ 0.02521963 $ 0.02521963 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OpenBlox (OBX) Tokenomika OpenBlox (OBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OpenBlox (OBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBX tokenomikę, poznaj cenę tokena OBXna żywo! Prognoza ceny OBX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBX? Nasza strona z prognozami cen OBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.