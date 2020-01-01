Poznaj tokenomikę OneID (ONEID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONEID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OneID (ONEID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ONEID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o OneID (ONEID) OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. Oficjalna strona internetowa: https://www.oneid.xyz/ Kup ONEID teraz! Tokenomika i analiza cenowa OneID (ONEID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OneID (ONEID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 898.47K $ 898.47K $ 898.47K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Historyczne maksimum: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Historyczne minimum: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 Aktualna cena: $ 0.00178908 $ 0.00178908 $ 0.00178908 Dowiedz się więcej o cenie OneID (ONEID) Tokenomika OneID (ONEID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OneID (ONEID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONEID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONEID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONEID tokenomikę, poznaj cenę tokena ONEIDna żywo! Prognoza ceny ONEID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONEID? Nasza strona z prognozami cen ONEID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONEID już teraz!