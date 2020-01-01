Poznaj tokenomikę OnChain Pepe 404 (OCP404) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCP404, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OnChain Pepe 404 (OCP404) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCP404, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o OnChain Pepe 404 (OCP404) 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe's Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT's is ever changing! Will you be one of the elite 88. Oficjalna strona internetowa: https://onchainpepe.xyz Tokenomika i analiza cenowa OnChain Pepe 404 (OCP404) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OnChain Pepe 404 (OCP404), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K Całkowita podaż: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Podaż w obiegu: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K Historyczne maksimum: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Historyczne minimum: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Aktualna cena: $ 555.22 $ 555.22 $ 555.22 Dowiedz się więcej o cenie OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomika OnChain Pepe 404 (OCP404): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OnChain Pepe 404 (OCP404) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCP404, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCP404. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCP404 tokenomikę, poznaj cenę tokena OCP404na żywo! Prognoza ceny OCP404 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCP404? Nasza strona z prognozami cen OCP404 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 