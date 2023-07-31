Poznaj tokenomikę Onchain AI (OCAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Onchain AI (OCAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OCAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Onchain AI (OCAI) / Tokenomika / Tokenomika Onchain AI (OCAI) Odkryj kluczowe informacje o Onchain AI (OCAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Onchain AI (OCAI) 1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What's next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Oficjalna strona internetowa: https://onchain-ai.com/ Biała księga: https://docs.onchain-ai.com/ Kup OCAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Onchain AI (OCAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Onchain AI (OCAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 135.15K $ 135.15K $ 135.15K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.17K $ 150.17K $ 150.17K Historyczne maksimum: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00150168 $ 0.00150168 $ 0.00150168 Dowiedz się więcej o cenie Onchain AI (OCAI) Tokenomika Onchain AI (OCAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Onchain AI (OCAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCAI tokenomikę, poznaj cenę tokena OCAIna żywo! Prognoza ceny OCAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCAI? Nasza strona z prognozami cen OCAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCAI już teraz! 