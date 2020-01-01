Poznaj tokenomikę okbet (OK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę okbet (OK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / okbet (OK) / Tokenomika / Tokenomika okbet (OK) Odkryj kluczowe informacje o okbet (OK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o okbet (OK) ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. Oficjalna strona internetowa: https://tryokbet.com/ Biała księga: https://docs.tryokbet.com/introduction Kup OK teraz! Tokenomika i analiza cenowa okbet (OK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla okbet (OK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 970.85K $ 970.85K $ 970.85K Całkowita podaż: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 970.85K $ 970.85K $ 970.85K Historyczne maksimum: $ 0.00405285 $ 0.00405285 $ 0.00405285 Historyczne minimum: $ 0.00006311 $ 0.00006311 $ 0.00006311 Aktualna cena: $ 0.00097085 $ 0.00097085 $ 0.00097085 Dowiedz się więcej o cenie okbet (OK) Tokenomika okbet (OK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki okbet (OK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOK tokenomikę, poznaj cenę tokena OKna żywo! Prognoza ceny OK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OK? Nasza strona z prognozami cen OK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.