Tokenomika Oink (OINK)
Informacje o Oink (OINK)
Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time.
By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.
Tokenomika i analiza cenowa Oink (OINK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oink (OINK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Oink (OINK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Oink (OINK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OINK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OINK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.