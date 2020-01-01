Poznaj tokenomikę Oink (OINK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OINK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Oink (OINK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OINK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Oink (OINK) / Tokenomika / Tokenomika Oink (OINK) Odkryj kluczowe informacje o Oink (OINK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Oink (OINK) Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically. Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically. Oficjalna strona internetowa: https://www.oinkcoinsol.com Kup OINK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Oink (OINK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oink (OINK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.51K $ 12.51K $ 12.51K Całkowita podaż: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B Podaż w obiegu: $ 42.05B $ 42.05B $ 42.05B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Historyczne maksimum: $ 0.00001884 $ 0.00001884 $ 0.00001884 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Oink (OINK) Tokenomika Oink (OINK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Oink (OINK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OINK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OINK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOINK tokenomikę, poznaj cenę tokena OINKna żywo! Prognoza ceny OINK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OINK? Nasza strona z prognozami cen OINK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OINK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.