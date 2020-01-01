Poznaj tokenomikę OG SMINEM (OGSM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OGSM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OG SMINEM (OGSM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OGSM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika OG SMINEM (OGSM) Odkryj kluczowe informacje o OG SMINEM (OGSM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o OG SMINEM (OGSM) Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Oficjalna strona internetowa: https://sminem.org Biała księga: https://sminem.org Tokenomika i analiza cenowa OG SMINEM (OGSM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OG SMINEM (OGSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 409.16K Całkowita podaż: $ 100.00T Podaż w obiegu: $ 100.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 409.16K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika OG SMINEM (OGSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OG SMINEM (OGSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGSM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.