Giełda MEXC / Cena krypto / Odie (ODIE) / Tokenomika / Tokenomika Odie (ODIE) Odkryj kluczowe informacje o Odie (ODIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Odie (ODIE) Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too! Oficjalna strona internetowa: https://www.odieonsol.com/ Kup ODIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Odie (ODIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Odie (ODIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.46K Całkowita podaż: $ 984.92M Podaż w obiegu: $ 984.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.46K Historyczne maksimum: $ 0.0076814 Historyczne minimum: $ 0.00001045 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Odie (ODIE) Tokenomika Odie (ODIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Odie (ODIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ODIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ODIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszODIE tokenomikę, poznaj cenę tokena ODIEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.