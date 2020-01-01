Poznaj tokenomikę OBVIOUS COIN (OBVIOUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBVIOUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę OBVIOUS COIN (OBVIOUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena OBVIOUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Odkryj kluczowe informacje o OBVIOUS COIN (OBVIOUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o OBVIOUS COIN (OBVIOUS) this is an obvious play this is an obvious play Oficjalna strona internetowa: https://www.theobviouscoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OBVIOUS COIN (OBVIOUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.45K $ 22.45K $ 22.45K Całkowita podaż: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Podaż w obiegu: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.45K $ 22.45K $ 22.45K Historyczne maksimum: $ 0.00150196 $ 0.00150196 $ 0.00150196 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika OBVIOUS COIN (OBVIOUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OBVIOUS COIN (OBVIOUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBVIOUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBVIOUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBVIOUS tokenomikę, poznaj cenę tokena OBVIOUSna żywo! Prognoza ceny OBVIOUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBVIOUS? Nasza strona z prognozami cen OBVIOUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBVIOUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.