Giełda MEXC / Cena krypto / Obortech (OBOT) / Tokenomika / Tokenomika Obortech (OBOT) Odkryj kluczowe informacje o Obortech (OBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Obortech (OBOT) OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Oficjalna strona internetowa: https://www.obortech.io/ Kup OBOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Obortech (OBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Obortech (OBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Historyczne maksimum: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00676524 $ 0.00676524 $ 0.00676524 Dowiedz się więcej o cenie Obortech (OBOT) Tokenomika Obortech (OBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Obortech (OBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena OBOTna żywo! Prognoza ceny OBOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBOT? Nasza strona z prognozami cen OBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBOT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.