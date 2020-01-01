Tokenomika O Intelligence Coin (OI)
Informacje o O Intelligence Coin (OI)
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI.
O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
Tokenomika i analiza cenowa O Intelligence Coin (OI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla O Intelligence Coin (OI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika O Intelligence Coin (OI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki O Intelligence Coin (OI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszOI tokenomikę, poznaj cenę tokena OIna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.