Poznaj tokenomikę NUSA (NUSA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUSA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NUSA (NUSA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUSA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NUSA (NUSA) / Tokenomika / Tokenomika NUSA (NUSA) Odkryj kluczowe informacje o NUSA (NUSA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NUSA (NUSA) NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed. NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.

Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.

Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.

Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.

Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.

Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)

NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.

The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.

Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)

More utilities will be developed as more features are being developed. Oficjalna strona internetowa: https://tadpole.finance Kup NUSA teraz! Tokenomika i analiza cenowa NUSA (NUSA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NUSA (NUSA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 938.46K $ 938.46K $ 938.46K Całkowita podaż: $ 114.32K $ 114.32K $ 114.32K Podaż w obiegu: $ 92.63K $ 92.63K $ 92.63K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 28.28 $ 28.28 $ 28.28 Historyczne minimum: $ 5.35 $ 5.35 $ 5.35 Aktualna cena: $ 10.13 $ 10.13 $ 10.13 Dowiedz się więcej o cenie NUSA (NUSA) Tokenomika NUSA (NUSA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NUSA (NUSA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUSA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUSA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUSA tokenomikę, poznaj cenę tokena NUSAna żywo! Prognoza ceny NUSA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUSA? Nasza strona z prognozami cen NUSA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUSA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.