Giełda MEXC / Cena krypto / NullTrace (NULL) / Tokenomika / Tokenomika NullTrace (NULL) Odkryj kluczowe informacje o NullTrace (NULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NullTrace (NULL) NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes. Oficjalna strona internetowa: https://nulltrace.app Biała księga: https://nulltrace.app/docs Kup NULL teraz! Tokenomika i analiza cenowa NullTrace (NULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NullTrace (NULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 136.42K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.42K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013643 Dowiedz się więcej o cenie NullTrace (NULL) Tokenomika NullTrace (NULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NullTrace (NULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNULL tokenomikę, poznaj cenę tokena NULLna żywo! Prognoza ceny NULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NULL? Nasza strona z prognozami cen NULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NULL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.