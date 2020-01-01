Poznaj tokenomikę Not a Security (NAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Not a Security (NAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Not a Security (NAS) / Tokenomika / Tokenomika Not a Security (NAS) Odkryj kluczowe informacje o Not a Security (NAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Not a Security (NAS) It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko Oficjalna strona internetowa: https://nas-portal.com Biała księga: https://nas-portal.com/roadmap Kup NAS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Not a Security (NAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Not a Security (NAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Całkowita podaż: $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M Podaż w obiegu: $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Historyczne maksimum: $ 0.00075485 $ 0.00075485 $ 0.00075485 Historyczne minimum: $ 0.00000951 $ 0.00000951 $ 0.00000951 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Not a Security (NAS) Tokenomika Not a Security (NAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Not a Security (NAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAS tokenomikę, poznaj cenę tokena NASna żywo! Prognoza ceny NAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAS? Nasza strona z prognozami cen NAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAS już teraz!