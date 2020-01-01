Poznaj tokenomikę Nose Candy (COCAINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COCAINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nose Candy (COCAINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COCAINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nose Candy (COCAINE) Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride! Oficjalna strona internetowa: https://nosecandy.io/ Kup COCAINE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nose Candy (COCAINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nose Candy (COCAINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.89K $ 34.89K $ 34.89K Całkowita podaż: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Podaż w obiegu: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Nose Candy (COCAINE) Tokenomika Nose Candy (COCAINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nose Candy (COCAINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COCAINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COCAINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOCAINE tokenomikę, poznaj cenę tokena COCAINEna żywo! Prognoza ceny COCAINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COCAINE? Nasza strona z prognozami cen COCAINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COCAINE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.