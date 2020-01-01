Poznaj tokenomikę Normilio (NORMILIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORMILIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Normilio (NORMILIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORMILIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Normilio (NORMILIO) / Tokenomika / Tokenomika Normilio (NORMILIO) Odkryj kluczowe informacje o Normilio (NORMILIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Oficjalna strona internetowa: https://www.normiladymaker.net/ Kup NORMILIO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Normilio (NORMILIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Normilio (NORMILIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 397.10K Całkowita podaż: $ 913.50M Podaż w obiegu: $ 913.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 397.10K Historyczne maksimum: $ 0.01824547 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00043471 Dowiedz się więcej o cenie Normilio (NORMILIO) Tokenomika Normilio (NORMILIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Normilio (NORMILIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NORMILIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORMILIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNORMILIO tokenomikę, poznaj cenę tokena NORMILIOna żywo! Prognoza ceny NORMILIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NORMILIO? Nasza strona z prognozami cen NORMILIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NORMILIO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.