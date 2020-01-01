Poznaj tokenomikę NORMIE (NORMIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORMIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NORMIE (NORMIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NORMIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NORMIE (NORMIE) / Tokenomika / Tokenomika NORMIE (NORMIE) Odkryj kluczowe informacje o NORMIE (NORMIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NORMIE (NORMIE) On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Oficjalna strona internetowa: https://www.normiebase.com Kup NORMIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa NORMIE (NORMIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NORMIE (NORMIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.18M Całkowita podaż: $ 974.57M Podaż w obiegu: $ 974.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.18M Historyczne maksimum: $ 0.219147 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00120974 Dowiedz się więcej o cenie NORMIE (NORMIE) Tokenomika NORMIE (NORMIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NORMIE (NORMIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NORMIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NORMIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNORMIE tokenomikę, poznaj cenę tokena NORMIEna żywo! Prognoza ceny NORMIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NORMIE? Nasza strona z prognozami cen NORMIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NORMIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.