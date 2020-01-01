Poznaj tokenomikę nomnom (NOMNOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOMNOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę nomnom (NOMNOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOMNOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o nomnom (NOMNOM) nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu! nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu! Oficjalna strona internetowa: https://www.nomnomsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa nomnom (NOMNOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla nomnom (NOMNOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Całkowita podaż: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Podaż w obiegu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Historyczne maksimum: $ 0.090125 $ 0.090125 $ 0.090125 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00121227 $ 0.00121227 $ 0.00121227 Dowiedz się więcej o cenie nomnom (NOMNOM) Tokenomika nomnom (NOMNOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki nomnom (NOMNOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOMNOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOMNOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOMNOM tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMNOMna żywo! Prognoza ceny NOMNOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOMNOM? Nasza strona z prognozami cen NOMNOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOMNOM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.