Informacje o NOMDOG (NOMDOG) A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It's a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We're building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives. Oficjalna strona internetowa: https://nomdog.fun/ Tokenomika i analiza cenowa NOMDOG (NOMDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOMDOG (NOMDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.36K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.36K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika NOMDOG (NOMDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NOMDOG (NOMDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOMDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOMDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOMDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMDOGna żywo! Prognoza ceny NOMDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOMDOG? Nasza strona z prognozami cen NOMDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOMDOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.