Poznaj tokenomikę Ninja Protocol (NINJA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NINJA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ninja Protocol (NINJA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NINJA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ninja Protocol (NINJA) / Tokenomika / Tokenomika Ninja Protocol (NINJA) Odkryj kluczowe informacje o Ninja Protocol (NINJA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ninja Protocol (NINJA) Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Oficjalna strona internetowa: https://ninjaprotocol.io/ Biała księga: https://docs.ninjaprotocol.io/ Kup NINJA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ninja Protocol (NINJA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ninja Protocol (NINJA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.46K $ 28.46K $ 28.46K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.46K $ 28.46K $ 28.46K Historyczne maksimum: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00142346 $ 0.00142346 $ 0.00142346 Dowiedz się więcej o cenie Ninja Protocol (NINJA) Tokenomika Ninja Protocol (NINJA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ninja Protocol (NINJA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NINJA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NINJA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNINJA tokenomikę, poznaj cenę tokena NINJAna żywo! Prognoza ceny NINJA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NINJA? Nasza strona z prognozami cen NINJA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NINJA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.