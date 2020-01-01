Poznaj tokenomikę NI Compute (SN27) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SN27, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NI Compute (SN27) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SN27, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NI Compute (SN27) / Tokenomika / Tokenomika NI Compute (SN27) Odkryj kluczowe informacje o NI Compute (SN27), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NI Compute (SN27) Oficjalna strona internetowa: https://neuralinternet.ai/ Biała księga: https://docs.neuralinternet.ai/ Kup SN27 teraz! Tokenomika i analiza cenowa NI Compute (SN27) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NI Compute (SN27), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Podaż w obiegu: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Historyczne maksimum: $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 Historyczne minimum: $ 0.596392 $ 0.596392 $ 0.596392 Aktualna cena: $ 0.595104 $ 0.595104 $ 0.595104 Dowiedz się więcej o cenie NI Compute (SN27) Tokenomika NI Compute (SN27): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NI Compute (SN27) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SN27, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SN27. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSN27 tokenomikę, poznaj cenę tokena SN27na żywo! Prognoza ceny SN27 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SN27? Nasza strona z prognozami cen SN27 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SN27 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.