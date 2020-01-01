Poznaj tokenomikę nftxbt (NFTXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę nftxbt (NFTXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / nftxbt (NFTXBT) / Tokenomika / Tokenomika nftxbt (NFTXBT) Odkryj kluczowe informacje o nftxbt (NFTXBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o nftxbt (NFTXBT) ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Oficjalna strona internetowa: https://nftxbt.ai/ Kup NFTXBT teraz! Tokenomika i analiza cenowa nftxbt (NFTXBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla nftxbt (NFTXBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 211.37K $ 211.37K $ 211.37K Całkowita podaż: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M Podaż w obiegu: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 211.37K $ 211.37K $ 211.37K Historyczne maksimum: $ 0.02622555 $ 0.02622555 $ 0.02622555 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021248 $ 0.00021248 $ 0.00021248 Dowiedz się więcej o cenie nftxbt (NFTXBT) Tokenomika nftxbt (NFTXBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki nftxbt (NFTXBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTXBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTXBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFTXBT tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTXBTna żywo! Prognoza ceny NFTXBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFTXBT? Nasza strona z prognozami cen NFTXBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFTXBT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.