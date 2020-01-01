Poznaj tokenomikę NFTify (N1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena N1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NFTify (N1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena N1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NFTify (N1) / Tokenomika / Tokenomika NFTify (N1) Odkryj kluczowe informacje o NFTify (N1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NFTify (N1) NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Oficjalna strona internetowa: https://nftify.network/ Kup N1 teraz! Tokenomika i analiza cenowa NFTify (N1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFTify (N1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.53K $ 59.53K $ 59.53K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 584.71K $ 584.71K $ 584.71K Historyczne maksimum: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 Historyczne minimum: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Aktualna cena: $ 0.00292357 $ 0.00292357 $ 0.00292357 Dowiedz się więcej o cenie NFTify (N1) Tokenomika NFTify (N1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFTify (N1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów N1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów N1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszN1 tokenomikę, poznaj cenę tokena N1na żywo! Prognoza ceny N1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać N1? Nasza strona z prognozami cen N1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena N1 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.