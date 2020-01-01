Tokenomika NFTBooks (NFTBS)

Informacje o NFTBooks (NFTBS)

NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070

Oficjalna strona internetowa:
https://nftbooks.info/

Tokenomika i analiza cenowa NFTBooks (NFTBS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFTBooks (NFTBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 22.11K
$ 22.11K
Całkowita podaż:
$ 100.00T
$ 100.00T
Podaż w obiegu:
$ 53.87T
$ 53.87T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 41.05K
$ 41.05K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika NFTBooks (NFTBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki NFTBooks (NFTBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NFTBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTBS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNFTBS tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTBSna żywo!

Prognoza ceny NFTBS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFTBS? Nasza strona z prognozami cen NFTBS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.