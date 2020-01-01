Poznaj tokenomikę neuron ICP (NICP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NICP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę neuron ICP (NICP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NICP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / neuron ICP (NICP) / Tokenomika / Tokenomika neuron ICP (NICP) Odkryj kluczowe informacje o neuron ICP (NICP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o neuron ICP (NICP) nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Oficjalna strona internetowa: https://waterneuron.fi/ Kup NICP teraz! Tokenomika i analiza cenowa neuron ICP (NICP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla neuron ICP (NICP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 777.06K Całkowita podaż: $ 178.93K Podaż w obiegu: $ 178.93K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 777.06K Historyczne maksimum: $ 15.12 Historyczne minimum: $ 2.67 Aktualna cena: $ 4.34 Dowiedz się więcej o cenie neuron ICP (NICP) Tokenomika neuron ICP (NICP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki neuron ICP (NICP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NICP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NICP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNICP tokenomikę, poznaj cenę tokena NICPna żywo! Prognoza ceny NICP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NICP? Nasza strona z prognozami cen NICP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NICP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.