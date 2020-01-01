Poznaj tokenomikę Netswap (NETT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Netswap (NETT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Netswap (NETT) Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages. Oficjalna strona internetowa: https://netswap.io/ Tokenomika i analiza cenowa Netswap (NETT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Netswap (NETT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 385.48K Całkowita podaż: $ 11.00M Podaż w obiegu: $ 11.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 385.48K Historyczne maksimum: $ 28.25 Historyczne minimum: $ 0.03319183 Aktualna cena: $ 0.03504004 Dowiedz się więcej o cenie Netswap (NETT) Tokenomika Netswap (NETT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Netswap (NETT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NETT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NETT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNETT tokenomikę, poznaj cenę tokena NETTna żywo! Prognoza ceny NETT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NETT? Nasza strona z prognozami cen NETT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NETT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.