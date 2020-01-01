Poznaj tokenomikę Nest Elixir Vault (NELIXIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NELIXIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest Elixir Vault (NELIXIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NELIXIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Oficjalna strona internetowa: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Tokenomika i analiza cenowa Nest Elixir Vault (NELIXIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nest Elixir Vault (NELIXIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 348.95K Całkowita podaż: $ 335.86K Podaż w obiegu: $ 335.86K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 348.95K Historyczne maksimum: $ 1.039 Historyczne minimum: $ 1.018 Aktualna cena: $ 1.039 Tokenomika Nest Elixir Vault (NELIXIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest Elixir Vault (NELIXIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NELIXIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NELIXIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.