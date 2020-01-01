Poznaj tokenomikę Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ((=ↀΩↀ=)), dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ((=ↀΩↀ=)), dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) / Tokenomika / Tokenomika Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Odkryj kluczowe informacje o Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Oficjalna strona internetowa: https://nekodex.org/ Biała księga: https://docs.nekodex.org/ Kup ((=ↀΩↀ=)) teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Całkowita podaż: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Podaż w obiegu: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Historyczne maksimum: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00061386 $ 0.00061386 $ 0.00061386 Dowiedz się więcej o cenie Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomika Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ((=ↀΩↀ=)), które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ((=ↀΩↀ=)). FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz((=ↀΩↀ=)) tokenomikę, poznaj cenę tokena ((=ↀΩↀ=))na żywo! Prognoza ceny ((=ↀΩↀ=)) Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ((=ↀΩↀ=))? Nasza strona z prognozami cen ((=ↀΩↀ=)) łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ((=ↀΩↀ=)) już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.