Giełda MEXC / Cena krypto / NBM Lumite (NBMLUM) / Tokenomika / Tokenomika NBM Lumite (NBMLUM) Odkryj kluczowe informacje o NBM Lumite (NBMLUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NBM Lumite (NBMLUM) NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Oficjalna strona internetowa: https://game.nftbattleminers.com/ Biała księga: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Tokenomika i analiza cenowa NBM Lumite (NBMLUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NBM Lumite (NBMLUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.98K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 850.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.80K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika NBM Lumite (NBMLUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NBM Lumite (NBMLUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NBMLUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NBMLUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNBMLUM tokenomikę, poznaj cenę tokena NBMLUMna żywo! Prognoza ceny NBMLUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NBMLUM? Nasza strona z prognozami cen NBMLUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NBMLUM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.