Tokenomika Nabla (NABLA)

Odkryj kluczowe informacje o Nabla (NABLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People

Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.nabla.fi
Biała księga:
https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Nabla (NABLA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nabla (NABLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 829.06K
$ 829.06K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 287.45M
$ 287.45M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.88M
$ 2.88M
Historyczne maksimum:
$ 0.00602006
$ 0.00602006
Historyczne minimum:
$ 0.00228045
$ 0.00228045
Aktualna cena:
$ 0.00288414
$ 0.00288414

Tokenomika Nabla (NABLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nabla (NABLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NABLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NABLA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNABLA tokenomikę, poznaj cenę tokena NABLAna żywo!

Prognoza ceny NABLA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NABLA? Nasza strona z prognozami cen NABLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.