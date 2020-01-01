Poznaj tokenomikę myEva (MYEVA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYEVA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę myEva (MYEVA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYEVA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o myEva (MYEVA) 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Oficjalna strona internetowa: https://www.myeva.ai Biała księga: https://go.myeva.ai/white-paper Kup MYEVA teraz! Tokenomika i analiza cenowa myEva (MYEVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla myEva (MYEVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.45K Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 9.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.78K Historyczne maksimum: $ 0.01295522 Historyczne minimum: $ 0.00211858 Aktualna cena: $ 0.00270356 Dowiedz się więcej o cenie myEva (MYEVA) Tokenomika myEva (MYEVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki myEva (MYEVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYEVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYEVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMYEVA tokenomikę, poznaj cenę tokena MYEVAna żywo! Prognoza ceny MYEVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYEVA? Nasza strona z prognozami cen MYEVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MYEVA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.