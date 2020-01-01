Poznaj tokenomikę MyBit (MYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MyBit (MYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MyBit (MYB)

Informacje o MyBit (MYB)

MyBit makes it simple for anyone to design, test, develop, and maintain decentralised wealth management applications on Ethereum.

Oficjalna strona internetowa: https://mybit.io/
Biała księga: https://files.mybit.io/files/MyBit_Whitepaper_v4.0.0.pdf

Tokenomika i analiza cenowa MyBit (MYB)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MyBit (MYB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 20.09K
Całkowita podaż: $ 180.00M
Podaż w obiegu: $ 180.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.09K
Historyczne maksimum: $ 15.16
Historyczne minimum: $ -0.009465797089395028
Aktualna cena: $ 0.00011164

Tokenomika MyBit (MYB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MyBit (MYB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.