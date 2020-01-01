Poznaj tokenomikę MXNB (MXNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MXNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MXNB (MXNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MXNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MXNB (MXNB) / Tokenomika / Tokenomika MXNB (MXNB) Odkryj kluczowe informacje o MXNB (MXNB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MXNB (MXNB) MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms. MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms. Oficjalna strona internetowa: https://mxnb.mx/ Kup MXNB teraz! Tokenomika i analiza cenowa MXNB (MXNB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MXNB (MXNB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Całkowita podaż: $ 23.99M $ 23.99M $ 23.99M Podaż w obiegu: $ 23.99M $ 23.99M $ 23.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Historyczne maksimum: $ 0.063759 $ 0.063759 $ 0.063759 Historyczne minimum: $ 0.04638506 $ 0.04638506 $ 0.04638506 Aktualna cena: $ 0.054325 $ 0.054325 $ 0.054325 Dowiedz się więcej o cenie MXNB (MXNB) Tokenomika MXNB (MXNB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MXNB (MXNB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MXNB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MXNB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMXNB tokenomikę, poznaj cenę tokena MXNBna żywo! Prognoza ceny MXNB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MXNB? Nasza strona z prognozami cen MXNB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MXNB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.