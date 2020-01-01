Tokenomika Multiverse Capital (MVC)

Tokenomika Multiverse Capital (MVC)

Odkryj kluczowe informacje o Multiverse Capital (MVC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Multiverse Capital (MVC)

You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders

Oficjalna strona internetowa:
https://mvc.finance/

Tokenomika i analiza cenowa Multiverse Capital (MVC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Multiverse Capital (MVC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 228.05K
$ 228.05K$ 228.05K
Całkowita podaż:
$ 927.22B
$ 927.22B$ 927.22B
Podaż w obiegu:
$ 545.86B
$ 545.86B$ 545.86B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 387.37K
$ 387.37K$ 387.37K
Historyczne maksimum:
$ 0.00006531
$ 0.00006531$ 0.00006531
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Multiverse Capital (MVC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Multiverse Capital (MVC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MVC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMVC tokenomikę, poznaj cenę tokena MVCna żywo!

Prognoza ceny MVC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MVC? Nasza strona z prognozami cen MVC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.