Giełda MEXC / Cena krypto / Multiverse Capital (MVC) / Tokenomika / Tokenomika Multiverse Capital (MVC) Odkryj kluczowe informacje o Multiverse Capital (MVC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Multiverse Capital (MVC) You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders Oficjalna strona internetowa: https://mvc.finance/ Kup MVC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Multiverse Capital (MVC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Multiverse Capital (MVC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 228.05K $ 228.05K $ 228.05K Całkowita podaż: $ 927.22B $ 927.22B $ 927.22B Podaż w obiegu: $ 545.86B $ 545.86B $ 545.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 387.37K $ 387.37K $ 387.37K Historyczne maksimum: $ 0.00006531 $ 0.00006531 $ 0.00006531 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Multiverse Capital (MVC) Tokenomika Multiverse Capital (MVC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Multiverse Capital (MVC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MVC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMVC tokenomikę, poznaj cenę tokena MVCna żywo! Prognoza ceny MVC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MVC? Nasza strona z prognozami cen MVC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MVC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.