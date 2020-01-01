Poznaj tokenomikę mStable USD (MUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę mStable USD (MUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / mStable USD (MUSD) / Tokenomika / Tokenomika mStable USD (MUSD) Odkryj kluczowe informacje o mStable USD (MUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o mStable USD (MUSD) mUSD is a meta-stablecoin with a native yield mUSD is a meta-stablecoin with a native yield Oficjalna strona internetowa: http://mstable.org Kup MUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa mStable USD (MUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla mStable USD (MUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Całkowita podaż: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Podaż w obiegu: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Historyczne maksimum: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Historyczne minimum: $ 0.472562 $ 0.472562 $ 0.472562 Aktualna cena: $ 0.994179 $ 0.994179 $ 0.994179 Dowiedz się więcej o cenie mStable USD (MUSD) Tokenomika mStable USD (MUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki mStable USD (MUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena MUSDna żywo! Prognoza ceny MUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUSD? Nasza strona z prognozami cen MUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.