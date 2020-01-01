Poznaj tokenomikę Mossland (MOC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mossland (MOC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mossland (MOC) "Mossland" is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. "Mossland" is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Oficjalna strona internetowa: http://moss.land/ Biała księga: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Tokenomika i analiza cenowa Mossland (MOC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mossland (MOC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.73M $ 24.73M $ 24.73M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 433.49M $ 433.49M $ 433.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.53M $ 28.53M $ 28.53M Historyczne maksimum: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 Historyczne minimum: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Aktualna cena: $ 0.05681 $ 0.05681 $ 0.05681 Tokenomika Mossland (MOC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mossland (MOC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.