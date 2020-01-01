Poznaj tokenomikę Morti (MORTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MORTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Morti (MORTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MORTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Morti (MORTI) What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project's primary goals include: - Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends. - Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project's growth. Its a meme token with no advertised utility

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project's growth. Its a meme token with no advertised utility Oficjalna strona internetowa: https://morti.lol/ Kup MORTI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Morti (MORTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Morti (MORTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Całkowita podaż: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Podaż w obiegu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Historyczne maksimum: $ 0.01800347 $ 0.01800347 $ 0.01800347 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Morti (MORTI) Tokenomika Morti (MORTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Morti (MORTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MORTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MORTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMORTI tokenomikę, poznaj cenę tokena MORTIna żywo! Prognoza ceny MORTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MORTI? Nasza strona z prognozami cen MORTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MORTI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.