Poznaj tokenomikę Moonscape (MSCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Moonscape (MSCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Moonscape (MSCP) / Tokenomika / Tokenomika Moonscape (MSCP) Odkryj kluczowe informacje o Moonscape (MSCP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Moonscape (MSCP) Oficjalna strona internetowa: https://www.moonscapegame.com/ Kup MSCP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Moonscape (MSCP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonscape (MSCP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 88.28K $ 88.28K $ 88.28K Całkowita podaż: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Podaż w obiegu: $ 901.63M $ 901.63M $ 901.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 108.79K $ 108.79K $ 108.79K Historyczne maksimum: $ 0.02095289 $ 0.02095289 $ 0.02095289 Historyczne minimum: $ 0.00005708 $ 0.00005708 $ 0.00005708 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Moonscape (MSCP) Tokenomika Moonscape (MSCP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonscape (MSCP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSCP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSCP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMSCP tokenomikę, poznaj cenę tokena MSCPna żywo! Prognoza ceny MSCP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSCP? Nasza strona z prognozami cen MSCP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MSCP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.