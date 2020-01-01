Poznaj tokenomikę monkey sol inu (MSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę monkey sol inu (MSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / monkey sol inu (MSI) / Tokenomika / Tokenomika monkey sol inu (MSI) Odkryj kluczowe informacje o monkey sol inu (MSI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o monkey sol inu (MSI) its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! Oficjalna strona internetowa: https://www.monkeysolinu.com/ Kup MSI teraz! Tokenomika i analiza cenowa monkey sol inu (MSI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla monkey sol inu (MSI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Całkowita podaż: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.90K $ 10.90K $ 10.90K Historyczne maksimum: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie monkey sol inu (MSI) Tokenomika monkey sol inu (MSI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki monkey sol inu (MSI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMSI tokenomikę, poznaj cenę tokena MSIna żywo! Prognoza ceny MSI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSI? Nasza strona z prognozami cen MSI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MSI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.