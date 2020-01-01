Poznaj tokenomikę Monitoring the Situation (MONITOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONITOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Monitoring the Situation (MONITOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONITOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Monitoring the Situation (MONITOR) Odkryj kluczowe informacje o Monitoring the Situation (MONITOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. I'm monitoring the situation Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1933380655259205923 Tokenomika i analiza cenowa Monitoring the Situation (MONITOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Monitoring the Situation (MONITOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.69K Całkowita podaż: $ 993.50M Podaż w obiegu: $ 993.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.69K Historyczne maksimum: $ 0.00228968 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Monitoring the Situation (MONITOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Monitoring the Situation (MONITOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONITOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONITOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMONITOR tokenomikę, poznaj cenę tokena MONITORna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.