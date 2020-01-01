Poznaj tokenomikę Molten (MOLTEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOLTEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Molten (MOLTEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOLTEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Molten (MOLTEN) / Tokenomika / Tokenomika Molten (MOLTEN) Odkryj kluczowe informacje o Molten (MOLTEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Molten (MOLTEN) Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time. Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time. Oficjalna strona internetowa: https://docs.unidex.exchange/appchain/markdown Kup MOLTEN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Molten (MOLTEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Molten (MOLTEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 263.11K $ 263.11K $ 263.11K Historyczne maksimum: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Historyczne minimum: $ 0.07392 $ 0.07392 $ 0.07392 Aktualna cena: $ 0.090137 $ 0.090137 $ 0.090137 Dowiedz się więcej o cenie Molten (MOLTEN) Tokenomika Molten (MOLTEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Molten (MOLTEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOLTEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOLTEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOLTEN tokenomikę, poznaj cenę tokena MOLTENna żywo! Prognoza ceny MOLTEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOLTEN? Nasza strona z prognozami cen MOLTEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOLTEN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.