Tokenomika MollarsToken (MOLLARS) Odkryj kluczowe informacje o MollarsToken (MOLLARS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o MollarsToken (MOLLARS) The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance. Oficjalna strona internetowa: https://mollars.com Biała księga: https://mollars.com/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa MollarsToken (MOLLARS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MollarsToken (MOLLARS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.02K Całkowita podaż: $ 8.26M Podaż w obiegu: $ 6.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.74K Historyczne maksimum: $ 0.542738 Historyczne minimum: $ 0.00481125 Aktualna cena: $ 0.01824263 Tokenomika MollarsToken (MOLLARS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MollarsToken (MOLLARS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOLLARS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOLLARS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.