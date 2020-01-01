Poznaj tokenomikę MOE (MOE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MOE (MOE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MOE (MOE) / Tokenomika / Tokenomika MOE (MOE) Odkryj kluczowe informacje o MOE (MOE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MOE (MOE) MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain. MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://merchantmoe.com/ Biała księga: https://docs.merchantmoe.com/ Kup MOE teraz! Tokenomika i analiza cenowa MOE (MOE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOE (MOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.28M $ 11.28M $ 11.28M Całkowita podaż: $ 396.24M $ 396.24M $ 396.24M Podaż w obiegu: $ 145.51M $ 145.51M $ 145.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.73M $ 30.73M $ 30.73M Historyczne maksimum: $ 0.507808 $ 0.507808 $ 0.507808 Historyczne minimum: $ 0.01697119 $ 0.01697119 $ 0.01697119 Aktualna cena: $ 0.077663 $ 0.077663 $ 0.077663 Dowiedz się więcej o cenie MOE (MOE) Tokenomika MOE (MOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOE (MOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOE tokenomikę, poznaj cenę tokena MOEna żywo! Prognoza ceny MOE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOE? Nasza strona z prognozami cen MOE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.