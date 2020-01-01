Poznaj tokenomikę MNet Continuum (NUUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MNet Continuum (NUUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MNet Continuum (NUUM) MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.

Governance token

Universal currency in the Core components

NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking. Oficjalna strona internetowa: https://mnet.io Biała księga: https://metaversenw.gitbook.io/metaversenetwork/ Kup NUUM teraz! Tokenomika i analiza cenowa MNet Continuum (NUUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MNet Continuum (NUUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 242.04K $ 242.04K $ 242.04K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 132.42M $ 132.42M $ 132.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Historyczne maksimum: $ 0.603414 $ 0.603414 $ 0.603414 Historyczne minimum: $ 0.00110042 $ 0.00110042 $ 0.00110042 Aktualna cena: $ 0.00182708 $ 0.00182708 $ 0.00182708 Dowiedz się więcej o cenie MNet Continuum (NUUM) Tokenomika MNet Continuum (NUUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MNet Continuum (NUUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUUM tokenomikę, poznaj cenę tokena NUUMna żywo! Prognoza ceny NUUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUUM? Nasza strona z prognozami cen NUUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUUM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.